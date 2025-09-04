Giorgio Armani aveva un compagno negli ultimi anni della sua vita? Le ultime dichiarazioni dello stilista.

Giorgio Armani, re indiscusso della moda italiana nel mondo, ha sempre fatto parlare di sé per l’indiscutibile talento e le sue meravigliose creazioni mantenendo una vita privata riservata. Lo stilista, tuttavia, in alcune interviste si è spesso raccontato senza filtri parlando anche d’amore. In un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo Paola Pollo per il Corriere dello Sera, Giorgio Armani ha parlato anche d’amore svelando il primo amore maschile.

«Ecco. Io ero in un gruppo di ragazzi, di bambini, e c’era un responsabile, un giovane uomo, che mi ispirò subito un sentimento d’amore. Non ho ben realizzato questa cosa, non le ho dato seguito. Ma da lì in avanti la mia vita cominciò, in un altro modo», le parole dello stilista.

Compagno Giorgio Armani: "Sono un po' indifferente all'amore"

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, rispondendo alla domanda dei giornalisti che gli chiedevano se fosse innamorato, Giorgio Armani aveva spiegato di essere diventato un po’ indifferente all’amore ma di provare un affetto sincero per le persone della sua vita, parenti e collaboratori.

«No, sono un po’ indifferente a quello, perché faccio i conti e dico: è inutile essere innamorato e dare poco spazio al tuo amore, perché lo spazio non ce l’ho. Salvo l’affetto profondo per Leo Dell’Orco, che vive da anni insieme a me, e rappresenta la persona a me più vicina», le parole del re della moda scomparso oggi, giovedì 4 settembre 2025, a 91 anni come ha annunciato il Gruppo Armani con un comunicato.