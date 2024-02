Chi è il conduttore del Festival di Sanremo 2025?/ Idea Cattelan, ma Amadeus “sponsorizza” Laura Pausini

Chi è il conduttore del Festival di Sanremo 2025 dopo Amadeus?

C’è chi ancora spera che Amadeus possa cambiare idea e condurre anche il Festival di Sanremo 2025, ma al momento la realtà dei fatti impone alla Rai di trovare un altro direttore artistico e conduttore per la prossima edizione. Dopo cinque edizioni trionfali, Amadeus ha deciso di salutare l’Ariston, spingendo i vertici della tv di Stato a cercare subito il successore. Lui non ha dubbi riguardo il fatto che la Rai saprà trovare la persona giusta, ma è consapevole anche di quanto sia difficile per il prescelto o la prescelta, alla luce dei suoi risultati.

«Se proveremo a convincere Amadeus? Dice che è l’ultimo e lo vedo deciso», ha dichiarato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Rai. Ma stando a quanto riportato dal Messaggero, sarà comunque fatto un tentativo per trattenerlo ancora un altro anno, sebbene sia improbabile che Amadeus accetti, visto che ha affermato di sentire la necessità di fermarsi. Non è neppure detto che resti in Rai, che comunque farà di tutto per trattenerlo. Chi è allora il conduttore del Festival di Sanremo 2025?

Conduttore Festival di Sanremo 2025: non solo Cattelan, c’è anche l’idea Laura Pausini

Decisivo nella scelta del nuovo conduttore del Festival di Sanremo potrebbe essere Lucio Presta, se tornasse clamorosamente in gioco. In tal caso, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Paolo Bonolis o Antonella Clerici, entrambi di casa nella Riviera. Di sicuro in questi giorni non s’è fatto vedere, anche se Marco Liorni, un altro dei “suoi” conduttori, ha condotto ItaliaSì dalla Città dei Fiori. Il potente manager ha fatto sapere al Messaggero di non aver visto nulla del Festival e che non sarà a Sanremo.

Un’altra figura da tenere d’occhio potrebbe essere Gianmarco Mazzi, attualmente sottosegretario alla Cultura, in passato più volte direttore artistico del Festival di Sanremo. Nel 2005 e 2009 con Paolo Bonolis, nel 2006 con Giorgio Panariello, nel 2010 con Antonella Clerici e nel 2011 e 2012 con Gianni Morandi. Ma a raccogliere il testimone di Amadeus potrebbe essere Alessandro Cattelan, scivolato in seconda serata su Rai 2 dopo i risultati deludenti su Rai 1. Più probabile, secondo il Messaggero, che la Rai opti per una figura extratelevisiva come Laura Pausini. A lanciare l’ipotesi è stato proprio Amadeus, che al ritiene «brava, capace e credibile».











