Gyula Andrassy, chi era il conte presunto amante di Sissi di cui si parla nella fiction di Canale5: scandalo a Corte e presunta paternità della 4a figlia

Conte Gyula Andrassy, chi è il presunto amante dell’imperatrice d’Austria Elisabetta: dal loro primo incontro alle voci di una storia d’amore

Non è un mistero per nessuno che la vita dell’Imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, conosciuta in tutto il mondo con il soprannome Sissi è stata complessa e tormentata, piena di poche gioie e molti dolori e gravi lutti. Ed anche la storia d’amore con il marito Francesco Giuseppe fu l’esatto contrario della favola romantica che per decenni è stata raccontata. L’Imperatore per lei provava un vero sentimento ma da parte dell’Imperatrice d’Austria c’è sempre stato solo affetto e per questo ha avuto molti amanti, alcuni palesi altri invece solo vociferati.

E la fiction di Canale 5 con protagonista Dominique Devenport la cui ultima puntata andrà in onda questa sera esplora proprio questo aspetto dell’Imperatrice, puntando l’accento sul suo carattere indomito e ribelle, sulle profonde crisi del suo matrimonio e sulla vicinanza con il conte Gyula Andrassy, presunto amante di Sissi. I due si incontrarono la prima volta nel 1866 quando la delegazione ungherese fu ricevuta dagli Reali e da allora pare che scoccò la scintilla. Chi era il conte Andrassy? Descritto come alto, moro e dai lunghi capelli ricci, con un fascino misterioso ed enigmatico divenne famoso per aver guidato un movimento per inseguire l’autonomia dell’Ungheria non armato. Sposò Katinka Kendeffy, discendente dalla famiglia degli Asburgo ma pare che in segreto per anni ha avuto una storia d’amore con la principessa.

Sissi e il conte Andrassy: storia d’amore tra leggenda e realtà nella fiction di Canale5, lo scandalo a Corte

Non si sa con certezza se Sissi e il conte Andrassy hanno avuto una vera e propria storia d’amore così come viene narrata nella fiction di Canale5. Quel che è certo è che il loro legame fu molto chiacchierato e mal visto dalla Corte Viennese. Si riporta che nel 1867 Elisabetta di Baviera tenendo la mano del conte gli abbi strappato una promessa: quella di non morire prima di lei. Frase che dimostra l’amore dell’Imperatrice nei confronti di Andrassy al quale lui non riuscì ad obbedire, è morto impiccato con l’accusa di alto tradimento nel 1856. Nel frattempo all’epoca si rincorse la voce che il conte Andrassy fosse il padre della quarta ed ultima figlia di Sissi Maria Valeria Matilde Amelia d’Asburgo-Lorena, Arciduchessa d’Austria.