Chi è il dik dik? Significato nome gruppo/ Piccola antilope africana

Dik Dik, qual’è significato del nome del gruppo?

I Dik Dik hanno debuttato nel 1965 col singolo “1-2-3/Se rimani con me”. Inizialmente il gruppo si chiamava “Dreamers” e “Squali”, ma dopo il provino alla Ricordi, ottenuto grazie a una “raccomandazione” di Giovanni Battista Montini futuro Papa Paolo VI, il gruppo ha dovuto cambiare nome. Il nome è stato trovato per caso da Pietruccio Montalbetti mentre sfogliava un dizionario Inglese – Italiano. “Io penso a qualcosa che contenga consonanti strane per la nostra lingua, tipo Kontiki o Krakatoa. Sfoglio un vocabolario di inglese, non trovo nulla di interessante. Deluso, lo chiudo. Poi, per sfida, lo riapro a caso e la prima parola che leggo è “Dik dik”, nome di una gazzella africana ti taglia minuta che vive sugli altipiani somali. Resto folgorato, funziona e diventa il nuovo nome del gruppo”, ha raccontato Montalbetti a Libero Quotidiano.

Dik-dik: piccola antilope africana

I dik-dik sono delle piccole antilopi del genere Madoqua, che vivono nelle regioni meridionali e orientali dell’Africa. Il nome onomatopeico ricorda il verso che questi animali fanno quando vengono spaventati. In swahili si chiamano digidigi. Pesano fra i 3 e i 5 kg, le femmine sono un po’ più grandi dei maschi, che però hanno le corna. Queste piccole antilopi prediligono le regioni erbose e si trovano soprattutto nelle pianure aperte, in genere nelle stesse aree dove pascolano giraffe e gazzelle. Si nutrono soprattutto la sera dopo il tramonto o prima dell’alba. Queste antilopi sono anomali monogami e le femmine danno alla luce un solo piccolo per volta. Sono predati sia dai grandi carnivori africani, come leoni e ghepardi, ma anche da quelli di piccola taglia, uccelli rapaci e serpenti.

