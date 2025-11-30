Chi è il doppiatore italiano di Can Yaman? Daniele Giuliani, il talento figlio d’arte che dà voce al divo turco.

Chi è il doppiatore italiano di Can Yaman? Daniele Giuliani è figlio d’arte!

L’amatissimo attore Can Yaman merita un doppiatore altrettanto speciale, capace di riprodurre la sua voce calda in modo convincente. Ma chi è il suo doppiatore italiano? Si tratta di Daniele Giuliani. Classe 1982, ha intrapreso sin da giovanissimo gli studi per prestare la voce ai grandi dello spettacolo seguendo le orme di suo padre Massimo, a sua volta un mito del doppiaggio.

Il papà di Daniele Giuliani è famosissimo, e ha dato la sua voce ad attori importantissimi come Billy Crystal, Tim Curry e Gary Oldman. E se i geni non mentono, ecco che anche Daniele è diventato parte integrante delle case degli italiani, doppiando personaggi molto famosi. Sua la voce di Ferit Aslan e Can Divit, ma anche quella di Wall Street – Il denaro non dorme mai con Shia LaBeouf. Daniele Giuliani ha doppiato anche Timothée Chalamet nel film Hostiles – Ostili.

Daniele Giuliani, chi ha doppiato nel corso della sua carriera

Daniele Giuliani è il doppiatore italiano di Can Yaman, conosciuto anche per aver lavorato in Maze Runner doppiando Dylan O’Brien. Ma non è finita qui, ha anche prestato la sua voce in alcuni cartoni animati come Ralph Spaccatutto, Biancaneve e gli 007 nani, mentre è sua la voce di “Paura” per Inside Out. E infine, lo vediamo doppiare il celebre John Snow in Game Of Thrones, ovvero Il trono di spade. Insomma, la sua è una carriera incredibile che continua con la voce a Can Yaman in diverse serie e film famosi come Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, DayDreamer – Le ali del sogno. In Sandokan, la voce di Can Yaman è invece di Adriano Giannini.