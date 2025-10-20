Chi è il fidanzato di Anita Mazzotta, concorrente del Grande Fratello 2025 che rientra in casa dopo la morte della mamma.

Il ritorno nella casa del Grande Fratello 2025 di Anita Mazzotta che ha dovuto abbandonare la casa per stare vicina alla mamma, venuta a mancare negli scorsi giorni come ha annunciato lei stessa sui social, sta scatenando i fan che sognavano l’inizio di una storia d’amore tra la tatuatrice e Jonas. Sin dai primi giorni di convivenza nella casa più famosa d’Italia, Jonas e Anita hanno scatenato i sogni di chi ama veder nascere storie d’amore in tv ma l’abbandono momentaneo della Mazzotta aveva poi messo tutto in discussione. Con il ritorno di Anita, però, la situazione potrebbe cambiare ancora ma la Mazzotta ha davvero il cuore libero?

Antonio e Davide, chi sono i figli di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello/ "Ho sbagliato con loro"

Anita è entrata nella casa single e senza alcuna voglia di innamorarsi non sentendosi pronta per una relazione. Anita, inoltre, ha sottolineato di aver scelto di partecipare al Grande Fratello non certo per trovare un fidanzato. Nella casa, tuttavia, tutto potrebbe cambiare.

La segnalazione sulla vita sentimentale di Anita Mazzotta del Grande Fratello 2025

Anita Mazzotta, dunque, è entrata nella casa del Grande Fratello 2025 con il cuore libero pronta a viversi le varie emozioni che la casa riuscirà a regalarle nelle prossime settimane. Prima ancora dell’ingresso di Anita nella casa, lo scorso 23 settembre 2025, Alessandro Rosica aveva riportato una segnalazione secondo cui Anita avrebbe avuto una frequentazione con un noto tatuatore.

Leonardo Mercoledisanto, chi è padre di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello/ Il passato nella mafia

Una segnalazione che, tuttavia, non ha trovato riscontro nei racconti fatti da Anita durante i giorni della sua permanenza nella Casa prima di abbandonare momentaneamente. Con il ritorno nella casa che avverrà questa sera, la Mazzotta potrebbe aprire il suo cuore alle emozioni legandosi in particolare con il concorrente che riuscirà ad aiutarla ad affrontare il momento difficile che sta vivendo.