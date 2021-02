Chi è il fidanzato di Anna Tatangelo?/ Il gossip: “Un uomo molto facoltoso…”

La vita privata di Anna Tatangelo è ormai nascosta dietro un velo di assordante silenzio anche se tutti continuano a chiedersi: chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? La cantante è ancora single come vuol far credere? Le domande quando si tratta di lei si sprecano e nessuno è ancora in grado di dire cosa bolle in pentola anche se il gossip non è mai a corto di idee o di possibili indizi. In particolare, proprio in quest’ultimo periodo si parla addirittura di un giovanissimo al suo fianco, un “uomo molto facoltoso”. La fine della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo ha segnato l’inizio di una nuova vita personale e anche artistica rileggendo in chiave sexy non solo la sua musica ma anche il suo look. Proprio parlando dell’ex compagno al Corriere della Sera ha dichiarato: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto”.

Chi è il fidanzato di Anna Tatangelo?

Ma qual è il suo futuro? A lanciare i rumors su un possibile nuovo amore di Anna Tatangelo è la pagina Instagram Investigatore Social che, proprio in risposta ad u un utente riguardo a questo assordante silenzio, ha risposto: “Si dice ci sia qualcosa con un facoltoso uomo a Napoli. Ma super riservato. Se saprò di più ne parlerò”. Questo potrebbe quindi voler dire che non si tratta di un volto noto dello spettacolo o della musica ma che potrebbe essere un imprenditore anche se al momento non vi è conferma. Nei giorni scorsi si è parlato anche dell’artista napoletano Livio Cori come presunto fidanzato di Lady Tata ma anche in quel caso sembra che non ci sia niente di certo.



