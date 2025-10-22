Chi è il fidanzato di Benedetta Mazza? Dall'ex calciatore Osvaldo a Omar Hassan, chi sono gli ex compagni.

Benedetta Mazza è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Benedetta è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip del 2018 dove si avvicinò a Stefano Sala che era già fidanzato. Sempre elegante, educata e raffinata, Benedetta fu particolarmente apprezzata dal pubblico del Grande Fratello Vip che la scelse come una delle finaliste.

Conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, la Mazza è tornata al suo lavoro condividendo anche diversi contenuti su Instagram. Pur utilizzando i social, tuttavia, Benedetta Mazza è molto discreta e riservata. Raramente, infatti, parla della sua vita privata e, ad oggi, non si sa assolutamente nulla. Difficile capire, dalle foto e dalle storie che pubblica su Instagram, se nella sua vita ci sia o meno un fidanzato.

Gli ex fidanzati di Benedetta Mazza

Nel salotto de La volta buona, Benedetta Mazza potrebbe raccontare a Caterina Balivo qualche dettaglio in più della sua vita sentimentale. In passato, comunque, Benedetta è stata fidanzata con l’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo con cui sognava di formare una famiglia come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata nel 2019 al settimanale DiPiù. Dopo essersi conosciuti grazie ad amici in comune, hanno cominciato a sentirsi fino a mettersi insieme. Conclusa quella storia, Benedetta è entrata nella casa del Grande Fratello Vip da single.

Successivamente all’avventura nel reality, la Mazza ha ufficializzato la storia con il pittore e pugile italo-egiziano Omar Hassan. I due hanno pubblicato anche diverse foto insieme sui social ma da diverso tempo non ci sono più foto di coppia anche se Benedetta non ha mai parlato apertamente del loro rapporto e non si sa se effettivamente la storia sia finita.