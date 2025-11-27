Chi è il fidanzato di Brina Knauss? La dj slovena ha tantissimi ammiratori ma le informazioni sulla vita privata sono pochissime

Brina Knauss è fidanzata? La dj più famosa è corteggiatissima

Brina Knauss, dj di origine slovena che ha ottenuto, grazie alla sua musica, un successo straordinario in tutto il mondo, anche in Italia, è uno dei nomi più apprezzati sul panorama musicale. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, mentre per quanto riguarda la vita privata le informazioni sono sicuramente minori. Brina, infatti, non ha mai parlato pubblicamente delle questioni private che la riguardano, scegliendo di vivere in maniera intima e riservata la sua vita.

Dunque, cosa sappiamo di quello che riguarda la famosissima dj nel privato? E in particolare, Brina Knauss è fidanzata? Come dicevamo, le informazioni sono veramente pochissime. In nessuna intervista recente la Knauss ha nominato un presunto fidanzato e sui social non ci sono foto in compagnia di uomini che non siano suoi colleghi, né tantomeno dediche d’amore. Zero indizi, dunque, sulla sua situazione sentimentale. L’unica cosa certa è che Brina è corteggiatissima. La dj è infatti particolarmente amata dai fan e non passa affatto inosservata davanti agli uomini.

Brina Knauss è fidanzata? Pochissimi indizi

Nel 2019 Brina Knauss, parlando della sua carriera al Corriere della Sera, ha spiegato di aver cominciato a suonare grazie al suo fidanzato, che non sappiamo se sia lo stesso di allora né se ci sia ancora. Queste le parole della dj all’epoca in quell’intervista: “Non ho mai smesso di frequentare i club e grazie al mio fidanzato ho trovato il coraggio di mettermi alla prova. È stata una gavetta lunghissima”. Sono queste le uniche parole in cui Brina ha menzionato un uomo al suo fianco, ma come dicevamo l’intervista è molto vecchia, di sei anni fa. Dunque non è chiaro se al momento ci sia o meno un compagno nella vita della dj che questa sera sarà l’ospite internazionale di X Factor.