Chi è il fidanzato di Chiara Galiazzo?/ Il misterioso Puntino oppure…

Chi è il fidanzato di Chiara Galiazzo? Non si hanno molte notizie relative alla vita privata della cantante ex ugola d’oro di X Factor, ma quello che è certo è che ha sempre fatto scudo con la sua vita privata lasciando i fan e i giornali di gossip sempre a bocca asciutta. Chi la conosce bene, però, sa anche che la bella Chiara potrebbe non essere single e anche se non cambia i fidanzati come i vestiti, al suo fianco potrebbe esserci un uomo che ormai la conosce bene da un po’, da quando si sono conosciuti sui banchi polverosi della Bocconi, l’Università in cui la cantante si è laureata in Economica. Al fianco dell’artista estremamente riservata potrebbe esserci proprio quello che abbiamo sentito chiamare tante volte “Puntino“.

Chi è il fidanzato di Chiara Galiazzo? Al suo fianco il misterioso Puntino oppure…

Come rivelato da DONNA Glamour, infatti, il fidanzato di Chiara Galiazzo sarebbe proprio un ex collega di corso con il quale farebbe coppia fissa dal 2017. In realtà i due stavano insieme anche prima di X Factor anche se poi si era parlato di una crisi e di un periodo di pausa dopo il quale sarebbe tornato il sereno. Rimane il fatto che il mistero non è relativo solo al loro rapporto visto che non si hanno molte informazioni nemmeno su di lui e nemmeno il suo volto, almeno per quanto ne sappiamo, è apparso mai sui social o sui giornali, insieme alla bella rossa. Riuscirà a scoprire qualcosa di più oggi pomeriggio Silvia Toffanin a Verissimo?



