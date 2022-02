Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ “Ho una bella relazione a distanza”

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato, ma non è dato sapere il suo nome. Proprio così il giudice di Tale e Quale Show è impegnato con un misterioso ragazzo di cui non vuole rivelare l’identità. L’artista, infatti, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” si è sbottonato parlando di amore e sentimenti rivelando: “io sono un animale selvatico, sono quello che abbandona sempre tutto”. Poi entrando nel dettaglio ha parlato della sua attuale relazione: “se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me. Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza. Ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie. Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”.

Non è la prima volta che Malgioglio ha rotto il silenzio parlando della sua vita privata e sentimentale. Alcuni anni fa, infatti, durante un’intervista ha rivelato di essere fidanzato: “ho una storia da 10 anni a Dublino, la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael”.

Cristiano Malgioglio: dopo Michael c’è un nuovo fidanzato?

Cristiano Malgioglio ha sempre tenuto molto alla sua vita privata e sentimentale. Eppure qualche anno fa negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin non solo ha ammesso di essere innamorato, ma anche di avere un fidanzato di nome Michael. Si trattava di un 38enne turco conosciuto a Istanbul come aveva precisato proprio la zia Malgy: “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”. Purtroppo la loro storia è terminata, visto che nel 2020 dalla pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini, Malgioglio ha confermato la fine della sua relazione.

Lo scorso aprile, invece, a sorpresa Malgy negli studi di Domenica In dall’amica Mara Venier ha parlato del suo nuovo amore: “ho incontrato quest’uomo al Gran Bazar. Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso. Ci siamo sorrisi. Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d’altronde lo sono io”. Possibile che questo misterioso uomo sia ancora il suo fidanzato?



