Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ Il colpo di fulmine a Istanbul e…

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato? L’indiscrezione

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato oppure no? Sulla sua vita privata si sa poco anche se stando a quanto trapelato negli ultimi mesi sembrerebbe che il cuore del commentatore dell’Eurovision batti per qualcuno. Cristiano Malgioglio aveva parlato della sua vita sentimentale a Domenica In e in tale occasione aveva raccontato qualcosa del suo compagno, più giovane di lui, un 40 enne nutrizionista di origini turche. In base ad alcune indiscrezioni, sappiamo che i due si sono conosciuti a Istanbul nell’aprile 2021 a Piazza Taksim e da quel momento in poi hanno iniziato a frequentarsi assiduamente. Non esistono foto di loro due insieme ad esclusione di quelle pubblicate dal Settimanale Chi la scorsa estate. Anche il nome del compagno di Malgioglio è top secret.

Ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nel febbraio 2022, Malgioglio aveva poi dichiarato: “Se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me. Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza. Ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie. Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”. Il fidanzato di Malgioglio è un nutrizionista, ma oltre a questo impiego, insieme a suo fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul.

Cristiano Malgioglio a ruota libera sugli ex fidanzati

Cristiano Malgioglio ha sempre tenuto la vita privata lontano dai riflettori. La relazione tra lui e il fidanzato turco è molto blindata e lo stesso Malgioglio non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua dolce metà. In un’intervista di qualche settimana fa al Settimanale Gente, l’artista ha confermato di essere fidanzatissimo senza però farsi scappare nulla sull’identità del fidanzato. Cristiano Malgioglio è molto innamorato di questo ragazzo anche se finora non è mai uscito allo scoperto. Durante la serata finale dell’Eurovision, Cristiano Malgioglio ha regalato degli aneddoti personali sui suoi ex fidanzati: “Ho avuto un fidanzato svizzero che mi ha lasciato”. Cristiano ha colto l’occasione per passare in rassegna le sue vicende sentimentali catturando l’attenzione del pubblico e del web: “Ho toccato tutte le terre del mondo“.

Gli aneddoti emergono con facilità, offerti dalle esibizioni: “Sono un infedele di natura, ho avuto un fidanzato anche in Croazia“. In molti hanno apprezzato i suoi interventi facendosi una risata ma non sono mancate le critiche. Per qualcuno si è trattato di una mancanza di rispetto: “Malgioglio sta sfruttando stasera per farsi una seduta di terapia lamentandosi dei suoi ex e chiedendosi se troverà mai l’amore“; “Ma perché deve parlare sempre di sé?“; “Qualcuno vuole dire a Malgioglio che non ce ne frega un ca**o?”, hanno scritto alcuni utenti. Aneddoti però che fanno parte del passato considerando che Cristiano ha finalmente trovato l’amore. Pertanto per questa volta è perdonato.











