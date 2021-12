Chi è il fidanzato di Emma Marrone?/ Tanti ex famosi, sul suo attuale compagno…

Emma Marrone è fidanzata o è single? La domanda si ripete ciclicamente per gli appassionati di gossip, da sempre incuriositi dalla vita privata e sentimentale della cantante salentina. Sul suo attuale e presunto compagno tutto tace, certo è che la showgirl, nel corso degli ultimi anni, ha avuto diverse storie con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Il suo primo grande amore, ricordiamo tutti, è stato Stefano De Martino, con cui la scintilla è scoccata durante l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, Amici.

All’epoca, il ballerino era legato a Federica Scaramella, ma ben presto ha ceduto alle lusinghe della Marrone. La storia si incrina dopo un anno, quando De Martino incontra la collega Giulia Pauselli. La relazione con Emma procede, nonostante le difficoltà, ma la rottura si consuma definitivamente quando Stefano la lascia per Belen Rodriguez. Tra gli ex della Marrone c’è ancora l’attore Marco Bocci, con cui però dura davvero pochissimo. Dopo pochi mesi dalla loro frequentazione, lui esce allo scoperto con Laura Chiatti.

Emma Marrone, quel flirt smentito con Nikolai Danielsen

Nel 2014, la cantante pugliese è impegnata con il calciatore Fabio Borriello. I due sembrano avere intenzioni serissime, con tanto di presentazioni in famiglia, ma dopo appena un anno la coppia decide che è meglio chiudere ogni rapporto. Per quattro lanni, Emma Marrone si dedica prevalentemente alla sua carriera professionale. Solo nel 2019 si riaccendono i riflettori del gossip sulla cantante, che viene pizzicata in compagnia del modello norvegese Nikolai Danielsen.

I due si mostrano insieme in vacanza, ma la Marrone smentisce ogni indiscrezione sul presunto flirt. Quelle legate a Danielesen, tuttavia, sono voci che si rincorreranno ancora nel corso degli anni, fino ad arrivare ad oggi dove la caccia al fidanzato di Emma Marrone è in corso. Ammesso e non concesso che l’artista pugliese sia davvero fidanzata…

