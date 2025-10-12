Chi è il fidanzato di Evelina Sgarbi? Sarebbe Leopoldo Morettino, di professione ristoratore, il ragazzo al fianco della figlia di Vittorio Sgarbi

Si chiama Evelina Sgarbi l’ultima dei figli di Vittorio Sgarbi, critico d’arte. I rapporti tra Evelina e il papà non sono mai stati idilliaci: lui le ha spesso rimproverato il fatto di essere poco studiosa e di non aver molta voglia di trovarsi un impiego. Accuse che Evelina ha sempre respinto. Parlando invece della vita privata della giovane appassionata di moda, spesso nei salotti tv, cosa sappiamo? Chi è il fidanzato di Evelina Sgarbi? La ragazza, nonostante come dicevamo sia spesso ospite in televisione, più che altro per parlare del papà, non ha mai parlato di un fidanzato.

Chi sono Carlo e Alba, i fratelli di Evelina Sgarbi/ Lo scontro con la sorella sulla salute del papà

Ci sono però delle voci che la vorrebbero al fianco di un giovane che come lei vive nei pressi di Biella. Evelina sarebbe infatti fidanzata con Leopoldo Morettino, ragazzo impegnato nella ristorazione proprio a Biella, uno dei capoluoghi di provincia del Piemonte. Leopoldo sarebbe inoltre un grande appassionato di vini, tanto da possedere una collezione personale alla quale ha dedicato addirittura una pagina su Instagram.

Vittorio Sgarbi: chi sono i figli Carlo, Alba ed Evelina/ La distanza con Carlo e la lite con Evelina

Chi è il fidanzato di Evelina Sgarbi: un rapporto nato come amicizia

A parte quelle sul suo mestiere e sulla passione per il vino, non sono molte le informazioni sul presunto fidanzato di Evelina Sgarbi né le conferme: le voci, però, dicono appunto che Evelina sia felice al fianco di questo ragazzo che conosce praticamente da tutta la vita e che in passato è stato a lungo suo amico. I due attualmente sarebbero fidanzati ormai da diversi anni e condividerebbero la loro vita e le loro passioni quotidianamente.