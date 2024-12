Flavia Vento ha un fidanzato?

Chi è il fidanzato di Flavia Vento? Nella vita della showgirl c’è un nuovo amore? Sono queste alcune delle domande più gettonate sul web riguardanti la vita privata della Vento che, nel corso della sua vita, ha avuto diverse storie e presunti flirt che non sono mai stati confermati. Le storie più importanti della Vento sono state quelle con l’attore Fabrizio Bentivoglio e il regista Mimmo Calopresti.

Conclude le due storie, alla Vento sono stati spesso accostati vari flirt che, però, sono sempre rimasti voci senza alcuna conferma al punto che, qualche anno fa, parlando della propria vita privata, nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, aveva dichiarato di essere casta da diverso tempo. “Sono casta da dieci anni. Se guardo indietro i miei ex non ne salvo uno. Meglio da sola“, le sue parole ma com’è attualmente la vita sentimentale di Flavia?

Flavia Vento, tutto tace nella sua vita privata

Flavia Vento è sempre stata molto schietta e diretta e non ha mai avuto problemi a parlare della sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, tuttavia, da tempo non ci sono foto in dolce compagnia. Tra le tante immagini postate, Flavia è spesso da sola e tutto fa pensare che, ad oggi, nel cuore di Flavia non ci sia alcun compagno. Innamoratissima dei suoi cani, la Vento è dunque ufficialmente single?

Difficile rispondere a tale domanda anche se la verità potrebbe arrivare già oggi grazie a Caterina Balivo. La Vento, infatti, è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 13 dicembre e potrebbe svelare dettagli sia del suo rapporto con Teo Mammucari che del suo privato.

