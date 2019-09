Chi è il fidanzato di Francesca Manzini?/ Un misterioso Cristiano e poi…

I social sono pieni delle sue foto. Francesca Manzini al mare, la Manzini al fianco di attori del calibro di Pieraccioni e Verdone, ma anche la Manzini imitatrice in tv e in radio, ma il suo fidanzato? Quando si appare in tv, specie in un programma di prima serata come può essere Amici Celebrities, è facile che i fan si chiedano i dettagli sulla vita privata dei partecipanti e lo stesso, ne siamo certi, succederà alla bella Francesca, bella mora, dalle forme al punto giusto, intensa nel canto e nel ballo, ma cosa sappiamo di questo misterioso uomo che potrebbe averle rubato il cuore? Al momento sembra che non ci siano molti dettagli sulla sua vita privata tanto che è difficile stabilire anche se sia fidanzato o meno ma, sbirciando un po’ su social e web, viene fuori il nome di un misterioso Cristiano di cui non si conosce il cognome.

CHI E’ IL FIDANZATO DI FRANCESCA MANZINI?

A fare questo nome sembra sia stata la stessa Francesca Manzini che, in un’intervista rilasciata a gpmagazine.it, al momento di fare dei ringraziamenti, ha fatto proprio il nome di questo misterioso Cristiano. In quel momento si parlava dell’uscita del film di Carlo Verdone Benedetta Follia (quindi stiamo parlando del 2018) ed è proprio parlando di quell’esperienza che ha fatto il nome di questo Cristiano mettendolo insieme alle persone che voleva ringraziare per l sostegno e l’amore profuso. In particolare, l’imitatrice ha risposto: “Vorrei ringraziare il mio compagno Cristiano, l’amore in persona. Mi dà tanta forza, è l’amore presente lucido e vero che dà arricchimento alla mia follia”. Ne sapremo di più su questo Cristiano nelle prossime settimane? I fan più attenti sicuramente sperano di sì.

