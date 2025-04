Giorgia Villa e le parole sul fidanzato

Giorgia Villa, concorrente di The Couple, parla raramente della sua vita privata ma, nelle scorse ore, si è lasciata andare durante una chiacchierata con Jasmine Carrisi e Irma Testa. Le tre ragazze si sono ritrovate a parlare d’amore e Giorgia, per la prima volta, ha aperto il proprio cuore raccontando alle compagne d’avventura alcuni dettagli sulla sua storia d’amore. Giorgia ha raccontato che conciliare la vita privata con gli allenamenti serrati non è facile al punto che, in un momento particolare, ha deciso di rinunciare all’amore chiudendo la relazione. La separazione, però, è durata davvero pochissimo perché poco dopo si è resa conto di aver commesso un errore.

Il fidanzato, tuttavia, inizialmente, è stato diffidente ma il tempo ha permesso ad entrambi di ritrovare il feeling e la complicità. “Sono stata fortunata a trovare una persona così” dice innamorata Giorgia. “Penso che nessun altro mi possa dare quello che mi dà lui” afferma emozionata la ginnasta.

Giorgia Villa allontana il gossip su Antonino Spinalbese

Con le parole piene d’amore sul fidanzato, Giorgia Villa allontana i rumors su un presunto interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. Negli scorsi giorni, infatti, complice una giacca che Spinalbese ha prestato a Giorgia e che lei ha indossato per diverso tempo, le amiche avevano cominciato a prenderla in giro parlando di un presunto interesse dell’atleta nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez.

Commenti che avevano innervosito Giorgia che aveva invitato le amiche a non fare determinati commenti. : “Basta, siete cattive, mi fate passare per quella che non sono“, aveva detto. Oggi, poi, zittisce tutto dichiarando pubblicamente il suo amore.

