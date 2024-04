Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi?/ Vita privata top secret e la storia d’amore con l’ex Alessandro Greco

Jasmine Carrisi, la storia d’amore con l’ex fidanzato Alessandro Greco

Jasmine Carrisi sarà ospite di Caterina Balivo oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda come sempre su Rai 1. Nata nel 2001 dalla relazione tra il padre Al Bano e la madre Loredana Lecciso, ha un fratello minore di nome Al Bano junior, nato nel 2002. In carriera Jasmine ha intrapreso la stessa strada dei genitori, avvicinandosi al mondo della televisione, della musica e dello spettacolo e debuttando prima come attrice e poi come cantante, oltre a diventare un ospite spesso ricorrente dei salotti tv. Ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Jasmine Carrisi è sempre stata circondata dai gossip, legati soprattutto alla storia d’amore tra i suoi genitori, ma anche lei stessa ha avuto in passato una relazione sentimentale importante. Infatti, dal 2020 è stata fidanzata con Alessandro Greco, ragazzo suo coetaneo che conosceva sin dai tempi della scuola e con cui è stata legata per pochi anni, prima della rottura. Di lui non si conoscono molte informazioni, essendo lontano dal mondo dello spettacolo, ma la stessa Jasmine spesso condivideva foto di coppia sui social nel 2020.

Jasmine Carrisi ha un fidanzato? La vita privata al momento è top secret

Qual è invece ad oggi la sua situazione sentimentale? Jasmine Carrisi ha un fidanzato? La ragazza, dopo la fine della relazione con Alessandro Greco di cui però non si conoscono sufficienti informazioni, non ha avuto storie d’amore di rilievo e al momento dovrebbe essere single. In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel giugno 2023, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso aveva rivelato ai microfoni di Serena Bortone di non essere fidanzata: “No adesso no. Le mie sorelle mi dicono di farmi desiderare di più“.

A distanza di un anno le cose potrebbero essere cambiate ma, ad oggi, non circolano gossip su di lei e sulla sua vita privata. Non si sa dunque se Jasmine Carrisi abbia un fidanzato oppure no. Chissà se oggi pomeriggio, a La volta buona, la ragazza rivelerà qualche dettaglio in più su un possibile nuovo amore nella sua vita.











