Joan Thiele è single? tutto tace sul fidanzato

Sul palco del Festival di Sanremo 2025, con il brano “Eco”, tra i cantanti in gara, si è esibita anche Joan Thiele che ha stupito tutti con la canzone ma anche con il look. L’artista è molto schiva e riservata e parla pochissimo della propria vita privata. Attualmente, infatti, dovrebbe essere single. Della sua vita privata non si sa nulla se non che ha vissuto per un periodo a Londra dove, pare, avrebbe avuto una storia al termine della quale sarebbe tornata in Italia. Riuscire, tuttavia, ad avere informazioni sulla vita privata della cantante non è affatto facile.

Anche sui social, infatti, non ci sono neas. La cantante ha un profilo Instagram dove è seguita da più di 193mila followers ma tra le foto non ci sono immagini che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Tuttavia, nel cuore di Joan Thiele, un grande amore c’è.

Joan Thiele e l’amore per il fratello

In attesa di trovare il grande amore, Joan Thiele ha già un amore unico che la accompagnerà per tutta la vita ovvero quello per il fratello a cui è dedicata la canzone Eco che ha portato a Sanremo. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle a cui ha raccontato anche che tipo di sorella sia.

“Io sono una sorella maggiore un po’ rompiballe in qualche modo, però sono molto innamorata della mia famiglia, di mio fratello e di mia madre. Per me è stato molto bello poter scrivere questa canzone e dedicargliela, la dedico a lui ma è una canzone che dedico a chiunque ci si voglia ritrovare perché parla di quanto sia importante affrontare le proprie paure. E lo dico a me stessa soprattutto, molte volte si ha paura di conoscere e accettare delle parti di sé, questa canzone parla di questo”, le parole della cantante.