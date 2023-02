Chi è il fidanzato di Mahmood?/ I rumors su Lorenzo Tobia Marcucci, amante della moda

Mahmood e Lorenzo Tobia Marcucci: amore o amicizia?

Lorenzo Tobia Marcucci, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il fidanzato di Mahmood, ma chi è il ragazzo che avrebbe conquistato il cuore del cantautore? Originario di Lucca, Lorenzo non ci sono tante informazioni. Pare, tuttavia, che sia un grande tifoso della Fiorentina e un vero appassionato di moda al punto da aver trasformato la passione in un vero lavoro. Lorenzo, infatti, lavorerebbe per il brand Guidi. Sulla sua vita privata così come su quella di Mahmood, invece, vige massimo riserbo. Tanti rumors intorno alla vita sentimentale di Mahmood. Il cantante che torna sul palco del Teatro Ariston per aprire la prima serata del Festival di Sanremo insieme a Blanco con cui ha trionfato lo scorso anno con il brano “Brividi”, è super riservato e parla raramente della sua vita sentimentale. Da quando, grazie alla musica, ha ottenuto successo, Mahmood è sempre stato molto attento a proteggere la propria privacy.

Ad ottobre 2022, in un’intervista rilasciata a Il Venerdì, in merito alle proprie scelte sentimentali, ha detto: “È inutile farlo a scopo promozionale: venni frainteso. Sul tema ho deciso di non dire più niente. Quello che ripeto da anni: per me il coming out non è indispensabile. Mi sono sempre raccontato attraverso canzoni e video”. Nella vita dell’artista, dunque, c’è l’amore? L’ultimo nome accostato ad Alessandro Mahmoud è quello di Lorenzo Tobia Marcucci.

Vita privata top secret per Mahmoood

Nessun indizio sui social sulla vita privata di Mahmood che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, aveva dichiarato: “Non mi innamoro da un sacco di tempo”, aggiungendo di essere molto preso dal lavoro. Tuttavia, al suo fianco, in alcune paparazzate, è stato spesso presente Lorenzo Tobia Marcucci con cui, tuttavia, la natura del rapporto resta segreta. Tra i due, dunque, c’è solo uno splendido rapporto d’amicizia?

Una domanda a cui è difficile rispondere non essendoci indizi neanche sul profilo Instagram del cantante che continua ad utilizzare i social soprattutto per lavoro evitando di condividere foto, video e frasi che si riferiscano alla sua quotidianità anche se non mancano le eccezioni come le recenti foto del viaggio fatto in Brasile insieme agli amici.

