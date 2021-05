Chi è il fidanzato di Mahmood?/ “Sono confuso”, con il ballerino Gabriele Esposito…

Ospite della puntata di “Verissimo”, in onda sabato 22 maggio 2021, alle ore 15 su Canale 5, Mahmood, tornerà a parlare, in parte, della sua vita privata e anche del suo presunto fidanzato. In queste settimane e negli ultimi mesi si è detto molto su di lui specie per quel che riguarda la sua possibile liason con l’ex ballerino di Amici, Gabriele Esposito, ma sarà davvero lui a confermare o smentire tutto oggi? Secondo le anticipazioni che riguardano proprio l’intervista rilasciata da Alessandro Mahmoud, classe 1992, sembra che stia attraversando un periodo non facile e si è definito addirittura confuso, un po’ in bilico tra l’essere felice e forse sentirsi insoddisfatto: “E’ un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo. Sono confuso”.

Padre di Mahmood "Dopo anni di silenzio si è fatto vivo"/ "Quando avevo 5 anni.."

Gabriele Esposito è il fidanzato di Mahmood? Lui si definisce “confuso”

Resta quindi il mistero su questo presunto fidanzato di Mahmood o sulla persona che lo sta mettendo così in crisi ma a Verissimo avrà modo di parlare anche di omotransfobia e del Ddl Zan definendosi fortunato perché ha vissuto la sua vita sentimentale sempre molto apertamente: “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere”. Nonostante questo è certo che la legge debba essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole: “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”. Cos’altro rivelerà oggi a Verissimo?

