Chi è il fidanzato di Mahmood?/ “Sto lavorando tanto per non pensare all’amore”

Mahmood ha un fidanzato? Se si, chi è? Sono davvero tante le indiscrezioni sulla vita privata del cantante di ‘Soldi’, che recentemente inutile una intervista aveva rivelato di essere felicemente fidanzato senza però fare il nome del fortunato. A distanza di tempo però qualcosa è cambiata nella vita di Alessandro Mahmoud (questo il suo vero nome) visto che ha deciso di uscire allo scoperto. Intervistato dal settimanale Chi, il cantante si è sbottonato sulla sua vita privata e in particolare sul fidanzato presentandolo! Il fidanzato di Mahmood si chiama Lorenzo Tobia Marcucci e i due starebbero insieme da diverso tempo.

Eppure lo scorso maggio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, il cantante interrogato sull’amore dichiarò: ” sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. E’ un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo. Sono confuso”.

Chi è il fidanzato di Mahmood?

Forse la confusione di Mahmood in amore è stata abbondantemente superata visto che dalle pagine di Chi ha presentato il suo amore Lorenzo Tobia Marcucci. Ma chi è il fidanzato del cantante di Soldi? I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Porta Venezia a Milano intenti a raggiugnere degli amici e sono sembrati molto complici. Stando a quanto trapelato, Lorenzo Tobia è originato di Lucca e ha studiato all’Università di Firenze. E’ un grande tifoso della Fiorentina e un grande appassionato di moda a tal punto da farla diventare anche il suo lavoro. Il fidanzato di Mahmood, infatti, lavora nel mondo Fashion per il brand Guidi.

In realtà negli ultimi mesi Mahmood è stato più volte visto in compagnia di Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici, ma nessuno dei due ha mai smentito o confermato le voci su un possibile flirt.



