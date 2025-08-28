Monica Setta svela se nella sua vita, dopo la fine del matrimonio con Giuliano Torlontano, c'è un nuovo fidanzato.

Monica Setta è una mamma e una donna in carriera. Giornalista e conduttrice, è tra le donne più stimate della televisione italiana cimentandosi sempre in nuove avventure. Con il programma Storie di donne al bivio ha già intervistato tantissime donna appartenenti non solo al mondo dello spettacolo regalando al proprio pubblico anche un quadro inedito dei suoi ospiti.

Sempre molto diretta e senza peli sulla lingua, Monica Setta, nonostante abbia dedicato tantissimo tempo al suo lavoro, non ha mai trascurato la propria vita privata. Oltre ad occuparsi della mamma anziana, Monica Setta è una mamma super presente nella vita della figlia Gaia, nata dal matrimonio, oggi finito, con Giuliano Torlontano. Il matrimonio è naufragato nel 2011 ed oggi sono tanti coloro che si chiedono se nella vita della Setta ci sia un nuovo fidanzato.

Fidanzato Monica Setta: “Non mi sono ricostruita una vita dopo la separazione dal mio ex marito”

Nessun fidanzato nella vita di Monica Setta e a svelarlo è lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair a maggio 2025. “Ho poi sempre pensato che con i figli non basti la qualità, ma anche la quantità. In questo sono molto hegeliana, visto che Hegel diceva che se perdi un capello al giorno non succede niente, ma se ne perdi uno ogni secondo diventi calvo in due giorni. È per questo che non mi sono ricostruita una vita dopo la separazione dal mio ex marito: non volevo che mia figlia ne fosse turbata e, col senno di poi, mi ha ampiamente ripagata”, le parole della Setta a Vanity Fair.

Sulla figlia Gaia, inoltre, ha aggiunto: «È sempre stata molto gelosa di me. Dopo la separazione ero a un bivio: rifarmi una vita oppure regalare la mia vita a mia figlia. Ho scelto la seconda, e non me ne sono mai pentita», ha concluso la Setta che, ad oggi, confessa di sentirsi finalmente più leggera.