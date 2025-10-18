Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo: da qualche mese la showgirl fa coppia col misterioso Filippo. "In realtà ci conoscevamo da..."

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo, e cosa sappiamo a proposito della sua storia d’amore con Filippo? Andrà in onda tra poco la prima delle due oramai consuete puntate di “Verissimo” del fine settimana e negli studi del rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ci sarà spazio per un momento molto tenero e certamente ‘leggero’ con l’ospitata della 56enne attrice e showgirl capitolina che, come anticipato dalla preview del programma, parlerà con la padrona di casa del suo “momento felice”: e, probabilmente, il riferimento di questo piccolo spoiler è alla ritrovata stabilità sentimentale della donna (conosciuta anche come Nathaly e Nathaly Snell) dopo alcune traversie a livello di coppia. Scopriamo dunque chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo, e com’è nata la liaison con Filippo.

Per raccontare chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo, possiamo innanzitutto brevemente ripercorrere la vita sentimentale dell’ex modella e attrice romana che, come ammesso da lei stessa, ora ha ritrovato l’amore accanto a quest’uomo di nome Filippo: già compagna da giovane dell’indimenticato Massimo Troisi, al cui fianco rimase fino alla morte, ha avuto la sua unica figlia Mia -di cui parliamo a parte in un altro pezzo a lei dedicato quest’oggi- e nata nel 2004 dalla relazione con l’imprenditore partenopeo Riccardo Sangiuliano. Dopo la fine della storia con Andrea Ippoliti (assieme al quale aveva partecipato a “Temptation Island”, dicendo addio all’uomo proprio grazie all’esperienza vissuta nel reality) e le “quasi nozze” con Giampaolo Celli, ecco l’annuncio arrivato la scorsa primavera…

CALDONAZZO, “FILIPPO? NELLA MIA VITA PER SOSTENERMI E…”

È stato infatti durante un’ospitata nel salotto televisivo del programma Rai “La Volta Buona” che la 56enne showgirl e ballerina aveva squarciato il velo sulla propria vita privata, anticipando il gossip in merito e rivelando di avere nuovamente un compagno. In quell’occasione infatti abbiamo scoperto chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo: o, meglio, abbiamo sentito parlare per la prima volta di Filippo. “Pare che vada bene” aveva confessato alla conduttrice, Caterina Balivo, emozionata dalla notizia, e tra gli applausi di approvazione del pubblico in studio. “Non lo porterò in qualche programma a fare le prove…” aveva ironizzato la Caldonazzo, con una evidente frecciatina, aggiungendo che Filippo non fa parte del mondo dello spettacolo e che in quel momento si trovava proprio dietro le quinte del programma.

“Quattro mesi e già un anello: fa sul serio!” era stata la battuta della Balivo, commentando quella che sembra una relazione seria con tutti i crismi e rivelandoci indirettamente qualcos’altro su chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo. L’uomo, peraltro, portato in studio dalla conduttrice, si era fermato all’ingresso, salutando tutti e facendosi vedere solo di sfuggita. “Lui è una persona che è entrata nella mia vita per sostenermi e starmi vicino. Mi sostiene davvero” aveva detto l’attrice ma senza svelare altro su quanti anno abbia e cosa faccia. Invece, in un’altra intervista a ‘L’Identità’, la 56enne si era ‘sbottonata’ maggiormente parlando di questa nuova love story: dopo aver spiegato che lei e Filippo in realtà si conoscono da ragazzini, “in realtà lui conosceva me”, la diretta interessata aveva parlato di un incontro dopo tanti anni qualche tempo fa grazie allo zampino di sua sorella. Poi, nonostante non vi sia stato il classico colpo di fulmine, ecco che è scattata la scintilla: “Ero chiusa, diffidente. Ma dato che lui è un testardo, eccoci qui”.