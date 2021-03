Chi è il fidanzato di Simona Atzori?/ “Il mio ex compagno mi ha donato i suoi figli”

Chi è il fidanzato di Simona Atzori? Al momento sembra proprio che la ballerina e pittrice non sia impegnata e non abbia un compagno, almeno non per ora. Sui social appare sempre sola sul palco o davanti alle sue tele colorate, ma Simona Atzori in più di un’intervista ha avuto modo di spiegare che in passato ha avuto un compagno e che proprio grazie a lui ha avuto modo di avere dei figli “un amore gratuito” che le è stato regalato e che ha riempito un po’ tutto il vuoto che ha lasciato nella sua vita il fatto di non averne dei suoi. In particolare, raccontandosi A DiLei ha spiegato: “Io avevo questo desiderio che non è arrivato, ma in realtà ho la fortuna di avere un grande amore con i tre figli del mio ex compagno che da vent’anni sono nella mia vita e li amo così tanto e dire “come se fossero i miei figli” mi sembra quasi riduttivo”.

Ciro, padre di Luca Gaudiano e malattia/ "Ho scelto il cognome per portarlo con me"

Chi è il fidanzato di Simona Atzori?

A quanto pare questo è l’amore che le riempie la vita, quello dei figli del suo ex compagno, di cui non conosciamo il nome, e anche quello dei suoi nipoti. Per il resto la sua vita privata è ben nascosta dietro un velo di privacy e nella stessa intervista spiega: “Perché l’amore non ha formule… volte l’amore di coppia o anche tra genitori e figli diventa condizionato” ma tutto è stato diverso tra lei e i figli del suo compagno che “scelgono” di amarsi e rinnovare ogni giorno il loro amore. Solo nel pomeriggio, quando Simona Atzori sarà ospite a Oggi è un altro giorno scopriremo se c’è qualcuno nella sua vita oppure no.

LEGGI ANCHE:

Corinne Clery, nemica-amica Serena Grandi/ Dalla lite al GF Vip all'amiciziaMalattia Simona Atzori: nata senza braccia/ "La vita è un dono, la fede mi aiuta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA