Chi è il fidanzato di Viktorija Mihajlovic/ E’ Mattia Marciano, ex di Uomini e Donne?

Chi è il fidanzato di Viktorija Mihajlovic? La figlia di Sinisa, ospite della trentatreesima puntata di Domenica In di Mara Venier su Raiuno, è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato con la sorella Virginia Mihajlovic all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Un’esperienza importante per la ragazza che sentimentalmente è legata da circa un anno a Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. Sembrerebbe aver trovato il ragazzo giusto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, durante una vecchia intervista parlando del rapporto con il padre Sinisa, aveva rivelato: “da adolescente, siamo stati in conflitto, ma la rivelazione di questi mesi, me l’ha fatta la mia psicologa: ha detto che non m’innamoro mai perché faccio confronti impossibili con mio papà”. Un confronto che il bel Mattia Marciano avrebbe superato a pieni voti visto che la coppia dalla scorsa estate è uscita allo scoperto.

Mattia Marciano di Uomini e Donne: sta ancora con Viktorija Mihajlovic?

Mattia Marciano, l’ex tronista di Uomini e Donne, sembrerebbe aver ritrovato la serenità proprio tra le braccia della bellissima Viktorija Mihajlovic dopo le delusioni d’amore con Vittoria Deganello e Angela Nasti. La notizia di un possibile flirt tra i due era cominciata a circolare a giugno scorso quando entrambi avevano postato su Instagram delle foto scattate negli stessi posti. Un particolare che non è passato affatto inosservato ai curiosi del web scatenando così il gossip. La conferma è poi arrivata poco dopo dal settimanale Chi che ha sorpreso i due piccioncini insieme in vacanza. Va detto che sui social i due si erano già scambiati diversi messaggi pubblici che facevano presagire un possibile interesse. “Per favore Instagram, non ci levare i like” scriveva Viktorija ad uno dei post di Mattia, che in quell’occasione replicò scrivendo: “ringraziamo la comunità di Instagram”. Poco dopo la replica della Mihajlovic che ha commentato: “scopro tutto comunque” con l’ex tronista che ironicamente ha ribattuto: “sei peggio della finanza”. Un divertentissimo botta e risposta che ha scatenato la curiosità dei fan e non solo.



