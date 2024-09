Chi è il fidanzato di Yulia Naomi Bruschi?

Yulia Naomi Bruschi è tra i concorrenti nip del Grande Fratelllo 2024 e la sua avventura nella casa dovrebbe cominciare stasera, durante la prima puntata della nuova edizione del reality show. Bellissima e con un fisico mozzafiato, Yulia sta già facendo girare la testa al popolo del web e potrebbe fare la stessa cosa con i ragazzi con cui conviverà nella casa più spiata d’Italia. Ad oggi, tuttavia, non si sa se Yulia sia fidanzata o meno perché sul suo profilo Instagram non ci sono indizi sulla presenza di un fidanzato al suo fianco.

Lino Giuliano squalificato, Alfonso Signorini:"Parole omofobe”/ “Non entra al Grande Fratello 2024!”

Tuttavia, in passato, il nome di Yulia Naomi Bruschi è finita al centro del gossip per la sua partecipazione a Temptation Island. Prima del Grande fratello, infatti, è stata una protagonista del programma dell’amore.

Yulia Naomi Bruschi: da Temptation Island al flirt con il compagno dell’ex Uomini e Donne Alex Migliorini

Yulia Naomi Bruschi ha partecipato a Temptation Island come tentatrice. Di origini cubane, Yulia, durante il viaggi nei sentimenti di Canale 5, si è avvicinata al fidanzato Gennaro Mauro, all’epoca compagno di Anna Ascione instaurando con lui un bel feeling. Dopo Temptation Island, i due non si sono più visti.

Francesca Arena, chi è l'ex compagna di Luca Calvani e figlia Bianca/ Carriera e storia d'amore con l'attore

Yulia, poi, come svela TvBlog, è uscita anche con Manuel Pirelli che, successivamente, si è fidanzato con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne e con cui convolerà presto a giuste nozze. Ad oggi, però, la vita privata di Yulia è top secret ma nella casa del Grande Fratello è pronta a mettersi in mostra.