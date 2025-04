Il mondo del web sa essere utile, ricco, fonte di intrattenimento; ma è anche un luogo che può goliardicamente essere definito della meravigliosa irragionevolezza. Tra le ricerche fantasiose che avvalorano tale tesi spicca una in particolare, tornata in voga proprio nelle ultime settimane. Chi è il figlio di Papa Francesco? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta, ma non perchè attinente al vero; la fatica risiede nel prendere sul serio un interrogativo del genere.

Ma da dove nasce il trend della domanda: ‘Chi è il figlio di Papa Francesco?’, qui ovviamente il mistero si infittisce. Non c’è una o più ragioni, presunte o reali, che giustifichino la domanda da parte dei curiosi. Anche provando a mettere in fila diverse circostanze che potrebbero aver alimentato tale tendenza si riesce con difficoltà a tramutare in razionale ciò che in realtà non lo è. L’unico motivo, chiaramente slegato ma nel tentativo di dare una spiegazione agli interrogativi sul figlio – che non c’è – dell’amato pontefice, può essere riconducibile ad una bambina, residente ad Enna, di nome Marianna Bergoglio.

Figlio di Papa Francesco, la curiosità ‘assurda’ sul pontefice dilaga sul web: ecco il possibile motivo

Marianna Bergoglio oggi ha 10 anni e la sua storia è certamente toccante; abbandonata in ospedale e con una grave malattia, le è stato appunto dato il cognome del pontefice. Papa Francesco, colpito dalla storia, ha avuto anche modo di conoscerla durante un’udienza in Vaticano. Che la scelta del cognome abbia dunque alimentato le teorie e le fake news a proposito del figlio di Papa Francesco? Non è dato sapere, ciò che sappiamo – come ovvio che sia – è che Jorge Bergoglio non è mai diventato padre anche al netto delle possibili relazioni avute in gioventù prima ancora di prendere i voti. Per fortuna, nessuno o nessuna si è mai presentato come erede di Papa Francesco.

L’unico ‘figlio’ di Papa Francesco è dunque il suo pontificato, il suo operato; tutto ciò che ha costruito in questi anni destando l’affetto indistinto da parte di fedeli e non. Il tutto testimoniato dall’apprensione planetaria in queste settimane difficili dove a destare la paura di tutti sono state le sue condizioni di salute.