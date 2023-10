Chi è il fratello di Ciro Petrone?/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: “Non sono uno che si racconta ma…”

Ciro Petrone incontra suo fratello al Grande Fratello 2023: sorpresa in diretta

Ciro Petrone festeggia i suoi 36 anni nella Casa del Grande Fratello 2023 e per l’occasione Alfonso Signorini ha deciso di regalargli alcuni momenti indimenticabili. Nella Casa stanno infatti per arrivare due persone che l’attore ama con tutto il cuore: sua mamma e suo fratello. Due persone delle quali Ciro però ha parlato poco o mai, non di certo per mancanza di affetto ma per carattere.

Beatrice Luzzi "con Giuseppe Garibaldi tutto molto naturale"/ "Mi mancavano le piccole attenzioni"

Ciro Petrone ha infatti ammesso di non amare raccontarsi o esplorare i suoi sentimenti in modo aperto, davanti a tutti, “Io le cose le faccio vedere”, ha invece spiegato durante una chiacchierata con Rosy Chin in piscina. Quando si parla di sentimenti Ciro è molto riservato, regalando dunque al pubblico solo la sua parte più divertente e spensierata, anche per paura di “diventare pesante”. Questa sera però mostrerà inevitabilmente anche la sua parte più sensibile riabbracciando sua madre e suo fratello. Di quest’ultimo, al momento, non riusciamo a dare particolari informazioni. Pare sia l’unico fratello di Ciro e tra i due ci sia un forte legame; come Ciro però è molto riservato. Il pubblico lo conoscerà dunque per la prima volta in diretta al Grande Fratello 2023.

