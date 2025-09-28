Chi è il fratello di Floriana Secondi che ha scoperto solamente di recente di avere? "Nato da mamma, ha un padre diverso dal mio"

La vita di Floriana Secondi è sempre stata un alternarsi di alti e bassi. Abbandonata dai genitori da bambina, ha vissuto in collegio e solamente di recente ha scoperto che la sua famiglia ha in realtà un altro componente che non aveva mai conosciuto. Floriana, infatti, ha un fratello del quale a lungo non ha saputo nulla, che ha incontrato dopo aver saputo della sua esistenza. “Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere. Mia madre lo aveva dato in adozione ma siamo certi che sia figlio suo, perché c’è il suo nome sul certificato di nascita” ha raccontato durante un’intervista al programma Rai “La volta buona”.

Floriana non era a conoscenza del fatto che la mamma avesse avuto un altro figlio. Come spiegato ancora proprio da lei, il fratello di Floriana Secondi ha la stessa mamma ma un papà diverso. Dopo aver scoperto di avere un altro pezzo di cuore nel mondo, l’ex Grande Fratello si è subito messa in contatto con lui, tanto da scoprire che l’uomo le somiglia molto e non solamente dal punto di vista estetico.

Chi è il fratello di Floriana Secondi: “Mi somiglia molto”

Il fratello di Floriana Secondi, che ha ritrovato solamente di recente, ha 38 anni, dunque circa dieci anni in meno di lei. Molto probabilmente, l’uomo è nato dalla mamma durante gli anni in cui Floriana era in collegio, dove era stata mandata per via dei problemi di tossicodipendenza e prostituzione della mamma. L’ex concorrente del Grande Fratello nel 2003 non ha reso noto il nome del fratello ritrovato: ha spiegato però di averlo incontrato e trovato molto simile a lei dal punto di vista estetico ma anche caratteriale. Una scoperta, quella di avere un altro fratello, che ha reso felice Floriana, che lo ha voluto conoscere di persona per poterlo finalmente ritenere parte della sua famiglia.

