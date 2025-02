Iago Garcia: poche informazioni sul fratello

Nato e cresciuto in Spagna, Iago Garcia ha conquistato il successo anche in Italia grazie alla soap opera “Il Segreto” che gli ha permesso di conquistare il pubblico italiano che, dallo scorso settembre, segue le sue avventure nella casa del Grande Fratello. Dopo essere stato eliminato e rientrato grazie al ripescaggio, Iago Garcia si sta facendo conoscere sempre di più dal pubblico, ma anche dai propri coinquilini. L’attore spagnolo ha trovato una compagna d’avventura in Stefania Orlando a cui ha raccontato parte della sua vita svelando qualche dettaglio anche sulla propria famiglia.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi incalza Sambruna: "Un po' di contegno su Iago"/ La difesa ad Alfonso D'Apice

Cresciuto con un papà molto severo, Iago ha un fratello che, come ha raccontato lui stesso, è molto diverso dal punto di vista fisico. Parlando del legame con la mamma che è diventato sempre più forte dopo la morte del padre, Garcia ha così parlato anche del fratello.

Iago Garcia: incontro con il fratello?

Iago Garcia, durante una chiacchierata con Amanda Lecciso e Stefania Orlando ha parlato anche del fratello. “Lui è molto diverso da me, sembra un arabo. Ha la pelle scura, robusto. Ha solo il sorriso simile al mio”, ha detto l’attore spagnolo.

Grande Fratello, Mariavittoria volta le spalle a Shaila e Lorenzo?/ Iago Garcia: "Non ti vogliono bene"

Da quando è rientrato nella casa, Iago non ha ancora ricevuto una sorpresa che, però, potrebbe arrivare nel corso della puntata del Grande Fratello in onda questa sera. Garcia, infatti, è al televoto per l’eliminazione e potrebbe ricevere una carezza prima di scoprire l’esito del televoto. Nella casa più spiata d’Italia, dunque, arriverà il fratello di Iago Garcia permettendo all’attore spagnolo di mostrare anche il suo lato più tenero? Forte e con un carattere duro, l’attore spagnolo mostra raramente le proprie emozioni che, però, potrebbero essere evidenti se in casa dovesse riabbracciare una persona cara.

Iago Garcia attacca Alfonso D'Apice al Grande Fratello: "Per fortuna non sono tuo genitore"/ Scoppia il caos