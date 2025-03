Fratello di Mariavittoria Minghetti: poche informazioni su di lui

Mariavittoria Minghetti, cresciuta in una famiglia che non le ha mai fatto mancare nulla, durante i sei mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, ha spesso raccontato di non aver ricevuto l’affetto che avrebbe voluto dai propri genitori che, lavorando, non potevano starle vicino come avrebbe voluto lei. La permanenza nella casa più spiata d’Italia ha così permesso a Mariavittoria di ricucire il rapporto con la mamma. Dopo aver parlato del rapporto con i genitori, infatti, Mariavittoria ha ricevuto la sorpresa della mamma che, in diretta, ha dichiarato di essere orgogliosa di lei dandole quell’abbraccio di cui aveva bisogno.

Genitori Mariavittoria Minghetti, chi sono? "Hanno sempre lavorato, non li sento"/ "Mi è mancato l'affetto"

Con il padre, il rapporto è particolare come ha raccontato la stessa Mariavittoria che ha svelato di non averlo sentito neanche poco prima di entrare nella Casa. Nessuna sorpresa, però, da parte del padre per Mariavittoria che, invece, questa sera riceverà una sorpresa speciale.

Mariavittoria Minghetti e la lettera del fratello

Del fratello di Mariavìttoria Minghetti non si sa nulla. Non si conosce, infatti, il nome nè il lavoro che svolge. Di lui, tuttavia, Mariavittoria ha parlato in alcune occasioni spiegando quanto sia legato alla donna che, da piccoli, ha fatto loro da baby sitter quando i genitori lavoravano. Proprio dal fratello, questa sera, Mariavittoria riceverà una lettera speciale.

“Mariavittoria, nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità. Questa sera, Mariavittoria riceverà una commovente lettera dal fratello, con il quale non è in ottimi rapporti”, fa sapere il Grande Fratello.