Chi è il marito della signora Coriandoli, personaggio di fantasia nato dall'idea di Maurizio Ferrini? Sposata con Amedeo, è oggi vedova

La simpatica e ironica signora Coriandoli, nata dal genio di Maurizio Ferrini, è una donna che rappresenta l’emblema della casalinga emiliana, con tutti i suoi difetti, i suoi intercalari, i suoi modi di dire, le sue abitudini.

Nata sul finire degli anni ottanta e impersonificata da quarant’anni da Ferrini, è attualmente protagonista di Ballando con le Stelle: a portarla in scena, anzi in pista, è ovviamente sempre Maurizio, che con il ballo non sembra essere troppo ferrato. Nonostante questo, in coppia con Simone De Pasquale, non mancheranno sicuramente le gag esilaranti, pronte a far divertire il pubblico. Ma nella vita “privata”, chi è la signora Coriandoli? Ha un marito?

La signora Coriandoli ha un marito? “È morto intossicato”

La signora Coriandoli, che ricordiamo, ovviamente è un personaggio di fantasia, in passato ha avuto un marito, Amedeo, morto per intossicazione: “Avevo preparato i funghi. Erano in frigo da sette giorni, avevano delle macchie bianche, lui ha provato e non è andata bene. Ed è morto” ha raccontato durante un’ospitata a “Che tempo che fa”.

Nonostante sia vedova da tempo, la signora Coriandoli continua a credere nell’amore, tanto che non manca di apprezzare numerosi personaggi famosi, come James Bond, ma soprattutto di raccontare storie d’amore dei suoi amici.