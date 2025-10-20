Chi è il marito dell'ex giornalista Rai Tiziana Ferrario? Cosa si sa su di lui? Vivono la loro relazione a distanza.

Tiziana Ferrario sarà ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La Volta Buona che andrà in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025 su Rai Uno. Nel corso della sua lunga e stimata carriera la nota giornalista e conduttrice televisiva è riuscita a conquistare molti successi grazie al suo talento, diventando una delle giornaliste più apprezzate e conosciute.

La nota giornalista è approdata in Rai nel 1979, per anni è stato il volto del TG1, ha condotto programmi di informazione e ha ricoperto il ruolo di inviata di politica estera. Nel 2003 si è occupata dei conflitti in Iraq e Afghanistan come inviata e per l’impegno civile che ha dimostrato nelle aree di guerra le è stato attribuito il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per anni ha continuato a lavorare in Rai da New York, nel 2018 ha però detto addio alla nota emittente televisiva e tra le varie cose ha iniziato ad occuparsi della difesa dei diritti delle donne.

La vita privata di Tiziana Ferrario: chi è il marito della giornalista?

Oltre alla sua carriera di giornalista Tiziana Ferrario è anche autrice di molte note pubblicazioni e ha ricoperto il ruolo di insegnante di Tecniche e linguaggi del giornalismo nella tv all’Università degli Studi di Milano. La sua sfera professionale è ben nota a differenza di quella personale, infatti è sempre stata molto riservata.

L’ex giornalista Rai ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata, infatti non si conoscono molte informazioni. Tiziana Ferrario da oltre trent’anni è legata sentimentalmente al marito e dalla loro unione è nato un figlio, i loro nomi però non sono noti. Sappiamo però che la giornalista e il marito vivono la loro relazione a distanza, lui abita in Kenya insieme al figlio 30enne, quest’ultimo ha conseguito la laurea in ingegneria ed è anche un’atleta.

