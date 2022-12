Chi è il marito di Leo Gullotta?/ “Sto con la stessa persona da più di 40 anni”

Leo Gullotta e l’amore: chi è il marito?

Leo Gullotta, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato per la prima volta della propria omosessualità nel 1995. Da sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, Gullotta ha sempre tenuto lontano dai riflettori il suo storico compagno, con cui ha trascorso più di 40 anni della sua vita. Nel 2018, due anni dopo l’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, si sono sposati: “Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così, compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare la gioia e la conquista di un diritto”, ha raccontato a Ossi di Seppia. L’attore, però, non ha mai svelato l’identità del suo compagno: “L’amore per me è un sostegno non da poco, è avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola. In questi anni non abbiamo mai litigato se non per sciocchezze. Cosa mi rimprovera? Forse l’essere troppo tedesco a volte”, ha detto a Serena Bortone.

Leo Gullotta: “Con la stessa persona da 42 anni”

Nel salotto di Serena Bortone, Leo Gullotta ha parlato a lungo del suo compagno: “Sto con la stessa persona da 42 anni. Come si fa? Lo devi cercare. La prima fase è chimica, poi spunta il sentimento, l’amore, poi la condivisione, il feeling, un pizzico di umorismo e di gioco, il sapere ascoltare e amare ma senza invadere lo spazio dell’altro. L’amore è una cosa importante, l’accoglienza”. Lo storico volto del Bagaglino ha mostrato per la prima volta la fede in tv nel 2019, ospite di Pierluigi Diaco a “Io e te”: “I diritti ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno e tranquillo, ma in effetti ci mettono di traverso tantissime cose. Adesso si può chiamare finalmente normalità”, ha commentato.

