Chi è il marito di Malena?/ Un post su Instagram apre la “caccia” dopo voci e rumors

Chi è il marito di Malena? Se lo chiedono i fan della pornostar, al secolo Filomena Mastromarino, dopo l’ultimo post su Instagram. Ha pubblicato infatti una foto in cui è ritratta con la fede al dito. Come molti hanno notato, ed evidenziato tra i commenti, l’anello è apparso un po’ grande, quindi hanno messo in dubbio l’annuncio dell’attrice porno. Ma in attesa di una sua conferma o smentita, in molti si sono chiesti chi possa essere l’eventuale compagno. Abituata a scoprirsi e a mostrarsi senza veli, Malena è invece molto riservata sulla vita privata. Recentemente ha fatto parlare per una foto in cui si mostra di fronte al Muline Rouge di Parigi avvinghiata al collega Manuel Ferrara. Si tratta di un famoso attore hard francese di 44 anni che recentemente è stato premiato con l’Oscar del porno come protagonista del 2019 agli AVN Awards di Las Vegas. È nato qualcosa tra i due? La diretta interessata non si è espressa in tal senso.

CHI È IL MARITO DI MALENA? UN POST SU INSTAGRAM APRE LA “CACCIA”

Sempre in giro per lavoro, Malena è stata in Kenya. Lì si sarebbe sposata, almeno stando a quanto ha scritto su Instagram. Ma le voci sulla vita sentimentale di Filomena Mastromarino sono tante. Si è ad esempio parlato di una presunta storia con Mario Balotelli, una relazione che le avrebbe spezzato il cuore. A fare il nome dell’attaccante del Brescia fu Dagospia, ma la diretta interessa non ha mai confermato o smentito. Si è anche parlato di Irama, ma anche in questo caso tanti rumors e nessuna conferma. L’attrice lanciata da Rocco Siffredi si è poi mostrata con Manuel Ferrara: hanno girato un film insieme o c’è altro dietro? Malena lo aveva definito un “sogno” mesi fa in un’intervista a La Zanzara. «L’ho incontrato a Las Vegas e mi ha promesso che verrà in Italia per me. È il mio sogno, è un attore formidabile». E se invece la storia del matrimonio è tutta uno scherzo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

