Chi è il marito di Roberta Ammendola, giornalista Rai super preparata ma anche molto riservata.

Non c’è solo il lavoro per Roberta Ammendola che, sin da giovanissima, aveva mostrato una grande passione per la scrittura e il teatro, ma anche la famiglia. Nonostante sia ogni giorno impegnatissima con il suo lavoro in Rai a cui dedica gran parte del suo tempo, cerca di non trascurare assolutamente la propria famiglia al punto da condividere con la figlia Vittoria anche la passione per la musica e il teatro. Se della sua bambina, Roberta Ammendola condivide diversi contenuti sui social mostrandosi come una mamma super innamorata di sua figlia, del marito si sa davvero poco.

Roberta Ammendola che, da Napoli, è riuscita a realizzarsi professionalmente e privatamente, è molto discreta e riservata. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide soprattutto contenuti lavorati e qualche momento che trascorre con la figlia ma del resto della sua vita privata si sa davvero poco.

Marito Roberta Ammendola: poche informazioni su di lui

Roberta Ammendola è sposata e, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio trasmessa il 25 luglio 2024, quando era fidanzata, non aveva mai pensato realmente alla maternità avendo accanto un compagno con cui condivideva già tutto. “Avevo già mio marito, all’epoca mio fidanzato, condividevamo tutto, anche la passione per il teatro e diciamo che la maternità non era una priorità”, ha raccontato la Ammendola che, poi, è riuscita a diventare mamma di Vittoria.

Del marito, però, non si sa davvero nulla. Non si sa se faccia lo stesso lavoro di Roberta Ammendola e né come sia nata la loro storia d’amore che ha portato poi alla nascita della loro splendida bambina Vittoria.