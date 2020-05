Chi è il miglior pilota di Formula 1?/ Minardi: “Senna nel cuore di tutti”(esclusiva)

Pubblicità

In attesa di scoprire quando e se la stagione 2020 della Formula 1 riprenderà, dopo lo stop imposto per l’esplodere dell’emergenza coronavirus, ecco che a bocce ferme gli appassionati della F1 possono cimentarsi in bilanci e confronti, tra piloti del passato del presente e pure del prossimo futuro. Per gli amanti della Formula 1 questo è passatempo ben gioioso: chi dunque è stato il pilota più forte della Formula 1 e chi più degli altri con la sua carriera, imprese e stile di guida ha rappresentato la velocità e la competitività, elementi fondanti della disciplina? Rispondere certo non è facile anche perché qui potrebbero contare più le questioni di cuore che i meri numeri. Pure abbiamo provato a dare qualche verdetto con Giancarlo Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chi è stato il pilota più forte di tutti i tempi? E’ difficile fare classifiche, anche perchè tutta la storia della Formula 1 ha visto tanti campioni, che si sono distinti, hanno fatto grandi cose, grande imprese. Dire quindi chi sia stato il più forte non è giusto!

Ieri è stato l’anniversario della morte di Gilles Villeneuve: il pilota è stato forse quello che più di ogni altro ha rappresentato la velocità… Bisogna dire che sia in pista che in altre discipline Villeneuve non si tirava mai indietro. Dalla Formula 1 alle slitte, a ogni tipo di corsa. Però affermare che sia stato solo lui a rappresentare la velocità sarebbe fare un torto a tutti i piloti che hanno fatto parte della storia di questo sport!

Nuvolari, Fangio, Ascari sono leggende, hanno fatto la storia di questo sport… Sono piloti che hanno fatto parte di un modo diverso di correre questo sport. Fangio per esempio ha vinto cinque titoli mondiali senza correre tutti i Gran Premi che si fanno adesso. Nuvolari ha fatto imprese eccezionali, come superare a fari spenti il suo avversario. Era un modo di correre non simile a quello della Formula 1 di adesso.

Chi è stato il pilota più completo? Forse Lauda? Anche qui non si possono fare classifiche. Ogni epoca ha espresso piloti molto completi. Lauda è stato l’ultimo dove contava il pilota prima del computer. L’ultimo di un certo modo di correre la Formula 1…

E il pilota che più di tutti è entrato nel cuore della gente? Senza dubbio Senna, grande come pilota, come uomo, in tutti i sensi. Anche i ragazzi di adesso, chi non l’ha visto correre ne ha fatto il pilota da cui è rimasto affascinato di più, non può dimenticare!

Chi è il miglior pilota italiano? In passato ce ne sono stati tanti e fare una classifica sarebbe difficile. Ora stiamo vivendo un periodo difficile. Purtroppo c’è solo Antonio Giovinazzi tra i piloti italiani in attività.

Chi sarà il miglior pilota del futuro? Ci sono Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, ci sono piloti che stanno venendo fuori. L’importante però è che si torni a correre, che la Formula riprenda le sue gare. Questa è la prima cosa, tutto il resto conta sicuramente meno!

(Franco Vittadini)



