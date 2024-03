Chi è il migliore amico di Letizia Petris?/ Sorpresa speciale al Grande Fratello 2024

Chi è il migliore amico di Letizia Petris del Grande fratello 2024

Letizia Petris, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 in onda giovedì 14 marzo, riceve una sorpresa speciale. A varcare la famosa porta rossa è il suo migliore amico che potrà così rivedere e riabbracciare dopo sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà. Non si sa chi sia il migliore amico di Letizia. Resta, infatti, top secret, per il momento, la sua identità che sarà svelata nel corso della sorpresa. Per Letizia che, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello ha vissuto momenti di crisi, sarà un’emozione grande e le permetterà anche di ripercorrere una parte importante della sua vita.

Letizia Petris e il migliore amico, infatti, sono cresciuti insieme a San Patrignano. Dopo aver lasciato la comunità, tuttavia, Letizia e il migliore amico non si sono mai persi di vista e la sorpresa di questa sera ne è la dimostrazione.

Letizia Petris e il migliore amico: sorpresa speciale al Grande Fratello 2024

Emozioni e lacrime per Letizia Petris nella nuova puntata del Grande Fratello 2024. Rivedere e riabbracciare il migliore amico le regalerà una grande gioia, ma le permetterà anche di svelare una parte inedita della sua personalità. Oltre a ripercorrere insieme gli anni trascorsi nella comunità di San Patrignano, Letizia Petris potrebbe cogliere anche l’occasione per presentargli Paolo Massella con cui ha cominciato una storia d’amore all’interno della casa.

Sarà, dunque, una serata davvero speciale quella che il Grande Fratello ha confezionato per Letizia Petris che, sicuramente, di fronte al migliore amico, farà fatica a trattenere le lacrime ricordando tutti i momenti importanti vissuti con lui.











