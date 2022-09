Chi è il misterioso fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ “Guardava come un serpente”

Cristiano Malgioglio e il colpo di fulmine con un uomo misterioso

Chi è il misterioso fidanzato di Cristiano Malgioglio? Da un po’ di tempo a questa parte il pubblico della tv generalista si domanda chi sia la dolce metà del cantante siciliano, che a quanto pare sarebbe innamoratissimo di un misterioso uomo incontrato ad Istanbul. Cristiano avrebbe perso le testa per un nutrizionista di trentotto anni, di cui si è parlato davvero moltissimo in questi ultimi mesi.

A quanto pare, stando a quanto dichiarato a Chi da Malgioglio, lo avrebbe conosciuto in Turchia, quando ha notato uno sguardo speciale. “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“.

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco, nessuna traccia sui social ma…

Tralasciando queste dichiarazioni, la coppia preferirebbe vivere la propria storia d’amore nella più assoluta riservatezza riservatezza. Sui social e sui giornali, infatti, non ci sono tracce di Cristiano Malgioglio e del suo misterioso compagno turco. “Ho una storia da 10 anni. C’è una compagnia aerea che è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita”, ha comunque confermato il cantautore. Il ragazzo si chiamerebbe Micheal, ma ad oggi di lui non vi sono altre informazioni. Chissà se prima o poi i due usciranno allo scoperto, i fan per ora aspettano. E sperano…

