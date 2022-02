Chi è il narcisista patologico covert?/ Accusa di Nathalie Caldonazzo all’ex Ippoliti

Chi è il narcisista patologico covert? Al Grande Fratello Vip si è parlato di questa patologia quando Nathalie Caldonazzo ha parlato della sua storia con l’ex Andrea Ippoliti. Ma chi è il narcisista patologico covert? Si tratta di narcisisti silenziosi e molto più difficili da individuare, ma in grado di assorbire tutta l’attenzione. Proprio così, i narcisisti covert sono capaci di assorbire tutta l’energia sia positiva che negativa e sono delle persone alla continua ricerca della scena. Si tratta di persone che hanno bisogno di costante ammirazione, bramano affetto anche da fonti inappropriate, cercano adorazione e affermazione. Non sempre però il narcisista cover è facilmente individuabile e classificabile, visto che alcuni di loro sono silenziosi in superficie, si presentano normalmente.

Il loro essere narcisi, infatti, si manifesta solo a poche persone. Tutte le altre persone, infatti, credono di aver a che fare con una persona affascinante, divertente e disciplinata. Non solo, il narcisista covert si presenta anche come una persona determinata ed affettuosa e solo in pochissime occasioni possono apparire intimidatori, insopportabili, inflessibili, insopportabili, e freddi. Questo spiazza la “vittima” che cade nella loro rete.

Narcisista patologico covert: avere una relazione può essere pericoloso

L’inizio di una storia d’amore con un narcisista patologico covert è piuttosto rapida. Sin dall’inizio, infatti, vi riempirà di complimenti dicendomi che siete la più bella cosa che gli sia mai capitata. Non solo, vi riempirà di attenzioni, regali ed attenzioni, ma si tratta solo di un piano. Poco dopo le cose cominceranno a cambiare: potrebbe isolarvi da amici e familiari, ma anche mettervi contro gli amici. Un piano diabolico in cui le regola valgono solo per voi e non per loro. Per questo motivo è importante sapere che vivere una relazione con un narcisista esaurisce emotivamente e può avere un impatto negativo sulla vostra salute mentale.

Potrebbe succedere che vi sentiate in colpa per cose che non sono assolutamente vostra responsabilità e si creerà una sorta di competizione destinata a mettervi in pericolo. Se pensate di vivere una relazione con un narcisista, la cosa migliore è ricercare l’aiuto di un terapeuta specializzata.



