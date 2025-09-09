Ecco la lista dei nomi per il nuovo allenatore Italbasket, Scariolo e Trinchieri i preferiti della Federazione dopo le dimissioni di Pozzecco

Nuovo allenatore Italbasket, Scariolo l’ipotesi esperta e vincente

Mentre il Campionato europeo di basket prosegue con i quarti di finale, la Federazione italiana di basket pensa già a diversi nomi per il nuovo allenatore Italbasket dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco conseguenti alla sconfitta contro la Slovenia che portato alla fine del percorso azzurro verso la medaglia.

La fretta di Gianni Petrucci è motivata dalle imminenti partite di qualificazione ai Mondiali 2027 che si giocheranno in Qatar, che sono in programma nel prossimo novembre e in cui sarà importantissimo giocare bene e ottenere i punti necessari per giocare la competizione più importante.

I nomi seguiti sono molti e molto variegati tra nomi altisonanti con carriere ricche di successi o tecnici che scaldano meno la piazza degli appassionati ma che potrebbero dare un importante apporto tattico ad una selezione che ha dimostrato avere talento e a cui manca un po’ di ordine in campo.

Il nome preferito da tutti sarebbe quello di Sergio Scariolo, coach del Real Madrid e della nazionale spagnola con una carriera ricca di successi tra squadre di club e Spagna e con un passato in Italia sulle panchine di Pesaro, Desio, Fortitudo e Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Nuovo allenatore Italbasket, Trinchieri per il progetto giovani e il gioco spumeggiante

Un altro nome per il nuovo allenatore Italbasket che scalda la piazza italiana ma per un motivo diverso è quello di Andrea Trinchieri, tecnico italiano che però ha trovato la sua fortuna sulle panchine estere del Bamberger, Partizan, Bayern Monaco e soprattutto Zalgiris Kaunas con cui negli ultimi due anni ha messo in piedi un progetto basato sui giovani e sul bel gioco. Nei suoi vari giri per l’Europa ha ottenuto diversi trofei ma quello per cui è stato sempre apprezzato sono la sua conoscenza e passione per il gioco e il suo lavoro con i giovani lituani che ha aiutato anche la nazionale nella crescita degli ultimi anni.

Altri profili possibili anche se più difficili sono poi quelli di Ergin Ataman, tecnico turco che guida il Panathinaikos con cui due anni fa ha vinto l’Eurolega e nella passata stagione ha raggiunto la finale per il terzo e quarto posto, poi persa contro i cugini rivali dell’Olympiacos, ma anche della nazionale turca con cui sta stupendo in questa edizione di Eurobasket.

Se invece dovesse essere mantenuta la linea di tecnici italiani altri nomi che piacciono sono quelli di Luca Banchi, ex commissario tecnico della Lettonia e tecnico dell’Anadolu Efes, Giuseppe Poeta, assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano, Paolo Galbiati coach del Saski Baskonia e infine Edoardo Casalone, assistente allenatore di Pozzecco in Nazionale.