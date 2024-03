Chi è il nuovo allenatore Lazio, Maurizio Sarri si è dimesso/ Tommaso Rocchi in pole position (14 marzo 2024)

MAURIZIO SARRI SI È DIMESSO DALLA LAZIO

Una notizia che ha dell’incredibile arriva oggi da Gianluca Di Marzio: secondo il noto giornalista, volto di Sky Sport, Maurizio Sarri si sarebbe dimesso dalla Lazio, ovviamente con effetto immediato. Non è ancora dato di sapere se queste dimissioni saranno accettate o meno, e in questo senso la palla passa ora a Claudio Lotito: un esempio recente è quello di Claudio Ranieri che le aveva presentate al Cagliari visto il momento negativo della squadra isolana, vedendosele però respingere dal presidente Tommaso Giulini che aveva preso atto di come lo spogliatoio fosse tutto dalla parte del testaccino.

Con Sarri le cose potrebbero essere diverse, o magari uguali: quel che sembra certo è che le dimissioni sono arrivate. Sarri ha riportato la Lazio in Champions League con il secondo posto in Serie A nel 2022-2023, e poi agli ottavi della principale competizione europea; è stato eliminato dal Bayern Monaco pur avendo vinto la partita di andata, ma in campionato è in caduta libera. Perdendo in casa contro l’Udinese, la Lazio è andata incontro alla terza sconfitta consecutiva e quarta nelle ultime cinque; ha raccolto appena 7 punti negli ultimi otto impegni, in classifica si trova al nono posto con 40 punti a -11 dalla quarta posizione, e -8 dalla quinta che potrebbe comunque valere per la Champions League.

QUALE NUOVO ALLENATORE PER LA LAZIO?

Adesso chiaramente bisognerà capire, qualora le dimissioni di Sarri dovessero venire accettate e ufficializzate, chi sarà il nuovo allenatore della Lazio. Secondo le indiscrezioni, e pensando ovviamente a un traghettatore visto che mancano 10 giornate al termine del campionato – ma ricordiamo che la Lazio deve giocare la semifinale di Coppa Italia – il nome forte sarebbe quello di Tommaso Rocchi: attualmente allena la Under 14 biancoceleste ma con questa maglia è stato una leggenda, giocandovi per otto anni e mezzo con 105 gol in 293 partite.

Rocchi ha rappresentando la squadra in un periodo di transizione, tra la sfolgorante epoca di Sergio Cragnotti e la rinascita targata Simone Inzaghi. Certamente da valutare perché mancherebbe l’esperienza, naturalmente rimane in piedi la candidatura di Stefano Sanderra che allena la Primavera terza in classifica in campionato (da neopromossa) ed è sempre una suggestione, perché non sono poche le società che hanno puntato sui tecnici della Under 19 dopo aver esonerato il nuovo allenatore. Dunque vedremo cosa succederà, intanto se le dimissioni di Sarri saranno effettivamente accettate dalla Lazio.

