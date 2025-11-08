Chi è il nuovo compagno di Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci: l'attore di teatro e l'attrice stanno insieme da circa tre anni

Nella vita di Amanda Sandrelli ormai da anni c’è un nuovo amore, Paolo Giovannucci. Si tratta di un attore molto attivo nel panorama televisivo e cinematografico, con diversi ruoli e successi. I due stanno insieme da qualche tempo. Amanda, a “F”, ha raccontato: “Non avrei mai sperato in un rapporto così bello e di passione. Lo amo molto. Stare con uno che fa il tuo stesso lavoro significa condividere interessi, andare a teatro insieme, divertirci”. Diversi, dunque, gli interessi comuni tra Amanda e Paolo Giovannucci, che tre anni fa è arrivato nella sua vita, donandole una nuova serenità ma non solo.

Paolo, il nuovo compagno di Amanda Sandrelli, è a sua volta un attore, molto attivo a teatro. Diverse anche le esperienze lavorative in qualità di sceneggiatore. Sarebbe stato proprio il lavoro in comune a far incontrare Amanda e Paolo, che tre anni fa si sono innamorati, decidendo di condividere la loro vita insieme, passo dopo passo. Il loro rapporto è dunque nato su basi solide: già molto simili in quanto legati da passioni comuni, si sono conosciuti sempre meglio, fino a cominciare una storia d’amore.

Chi è il nuovo compagno di Amanda Sandrelli: “Il sesso per me è fondamentale”

Non solo amore, però, tra Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci. Il nuovo compagno di Amanda Sandrelli, che di professione fa l’attore come lei, ha riportato una nuova vitalità nella sua vita. E tra i due l’intesa è ottima anche dal punto di vista sessuale, come ha spiegato proprio lei stessa nella stessa intervista a “F”: “Più che di sesso, parlerei di erotismo e intimità. Per me è fondamentale, non posso prescindere da questo” ha raccontato. I due, dunque, si trovano bene insieme sotto ogni aspetto, anche quello erotico, che per Amanda ha un’importanza fondamentale. Dopo la fine del suo matrimonio con Blas Roca-Rey, dunque, Amanda ha trovato una nuova felicità.