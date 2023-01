Chi è il nuovo compagno di Ambra Angiolini?/ Spunta il nome di Gianluca Roberto

Ambra Angiolini ha un nuovo amore?

Ambra Angiolini dopo la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri è fidanzata? Spunta il nome di Gianluca Roberto. Proprio così la cantante e attrice, giudice dell’ultima edizione di X Factor, avrebbe trovato il sorriso tra le braccia di Gianluca Roberto dopo la fine della tormentata relazione con l’allenatore calcistico Massimiliano Allegri. Una storia che ha fatto soffrire tantissimo la conduttrice che è stata poi travolta dal mondo del gossip per una serie di notizie trapelate sui tradimenti dell’allenatore, ma anche di alcuni problemi legati all’affitto di casa fino alla mancanza di dialogo che ha portato i due a dirsi addio. Dopo la rottura, infatti, i due si sono parlati solo tramite un amico in comune.

Proprio la cantante, a pochi giorni dalla separazione con Massimiliano Allegri scrisse sui social: “esiste per tutti un giorno zero, in cui non si vince, non si perde ma si riparte”, un messaggio che ha segnato la fine, ma al tempo stesso la sua rinascita.

Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato?

Dopo la cocente delusione da Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Gianluca Roberto. I due sono stati paparazzati per la prima volta nel tavolino di un bar di Roma dal giornale “Diva e Donna”. Diversi scatti che vedono i due scambiarsi effusioni, tra mani intrecciate e un bacio a stampo che non lasciava alcun dubbio alla possibilità che tra loro due sia scattato qualcosa di bello, anche se la cantante di T’Appartengo non ha mai confermato, né tantomeno smentito, la cosa. Al momento, infatti, la showgirl continua a mantenere totale riservatezza sulla questione.

Ma chi è Gianluca Roberto? Stando alle pochissime informazioni sul suo conto, Roberto sarebbe un ragazzo di origini romane che lavora in Sardegna come funzionario al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola.

