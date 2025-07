Chi è il nuovo compagno di Sofia Bruscoli: dopo l'addio a Marcelo Fuentes, la conduttrice ha un nuovo amore. Ecco chi è

“Ora ho un altro amore, ma non fa parte del mondo dello spettacolo”: così Sofia Bruscoli ha annunciato l’arrivo nella sua vita di un altro uomo dopo l’addio a Marcelo Fuentes, con il quale ha avuto una storia durata 12 anni. Un amore, il loro, che ha portato alla nascita di una figlia, Nicole, ma anche tanti litigi e sofferenze. Dopo l’addio, arrivato ormai più di un anno fa, Sofia si è legata ad un altro uomo, del quale sappiamo poco: lui si chiama Furio e i due si mostrano spesso sui social insieme, anche se le informazioni in merito al nuovo compagno di Sofia Bruscoli non sono molte.

Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere e le figlie/ Il matrimonio a sorpresa: "Gliel'ho chiesto io"

A presentarlo è stata proprio la stessa presentatrice tv con delle foto sui social: a Pasqua, ad esempio, i due si sono mostrati insieme a Dubai. Complici i festeggiamenti per la Pasqua e per il suo compleanno, infatti, i due sono volati negli Emirati Arabi e hanno passati lì qualche giorno di relax: con loro anche Nicole, la figlia avuta da Sofia dal suo precedente rapporto con Fuentes.

Eleonora Cecere, chi è: da Non è la Rai alla tv/ Ora fa la vigilante: "Non era il mio sogno ma..."

Nuovo compagno di Sofia Bruscoli, chi è? Ecco come si sono conosciuti

L’amore tra il nuovo compagno di Sofia Bruscoli e la presentatrice è nato in un circolo sportivo della capitale. A quanto pare l’uomo, di nome Furio, sarebbe un imprenditore romano. Sofia, a “Storie di donne al bivio”, ha rivelato: “Quando l’ho incontrato la prima volta ho capito che era lui la mia anima gemella”. Un colpo di fulmine, dunque, per la modella e conduttrice, che aveva da poco chiuso la lunga storia con Marcello. Il nuovo compagno di Sofia Bruscoli avrebbe qualche anno in più di lei: a quanto pare avrebbe superato i 50 anni. A differenza del rapporto con il suo ex compagno, però, questo sarebbe calmo e pacifico: “Andiamo d’accordo su tutto” ha rivelato la Bruscoli, che si gode finalmente una storia d’amore senza discussioni continue.