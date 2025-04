Nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne: chi è

Gemma Galgani, dama del trono over dalla prima stagione di Uomini e Donne, non smette di credere nell’amore. Nonostante le varie delusioni vissute, quella più importante è stata sicuramente quella vissuta con Giorgio Manetti, Gemma non ha mai lasciato il programma e ha continuato a conoscere persone sperando di poter trovare il principe azzurro. Anche nella stagione attualmente in onda, Gemma non è stata molto fortunata e, nonostante la conoscenza con diversi cavalieri, non ha rifiuto di tuffarsi in nuove frequentazioni.

Francesca Polizzi è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ Cristina e Nadia non hanno dubbi

Tra i cavalieri presenti nel parterre, negli scorsi giorni, Gemma è uscita con Francesco, ma con quest’ultimo non è andata bene. Al centro dello studio, infatti, Francesco ha raccontato di non essersi trovato bene con la dama di Torino e di voler chiudere. Gemma, però, ha deciso di uscire con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio.

Chi è Sebastiano Mignosa, cavaliere di Uomini e Donne/ Proposta per Gloria Nicoletti ma spunta Cinzia

Gemma Galgani e il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Del nuovo cavaliere di Uomini e Donne non ci sono informazioni. Gemma Galgani, tuttavia, appare raggiante ed entusiasta per la nuova conoscenza. La dama di Torino, sognatrice e romantica, non perde le speranza di poter trovare l’amore della sua vita. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 aprile 2028, Gemma racconta di essere uscita con il nuovo cavaliere con cui c’è stato anche un bacio.

Anche il nuovo corteggiatore della Galgani appare entusiasta e pronto a continuare la frequentazione. Come sempre, non mancano i commenti di Tina Cipollari che fa sempre più fatica a credere che Gemma possa realmente essere interessata ad un cavaliere con cui lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 aprile 2005/ Bacio per Gemma, Nadia si autoelimina