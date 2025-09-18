Dopo la fine della storia con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Tutti i gossip estivi mai confermati.

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? E’ questa la domanda più gettonata sul web intorno all’influencer che, dopo la partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, non ha mai smesso di essere seguita. Sophie è single da quando è ufficialmente finita la storia con Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella casa più famosa d’Italia e con cui ha avuto la figlia, Celine Blue. Una storia che ha fatto parlare di sé sia per il modo in cui è iniziata ma anche per come è finita essendoci un processo in corso.

Single, giovanissima e bellissima, la Codegoni ha trascorso l’estate dividendosi tra il ruolo di mamma e quella di donna in carriera concedendosi anche vacanze con le amiche. L’estate, tuttavia, è anche stagione di flirt e nuovi amori e a Sophie Codegoni sono stati attribuiti vari flirt.

Sophie Codegoni single? Ecco cosa si sa della sua vita privata

Il gossip non si ferma mai e si occupa anche di Sophie Codegoni a cui è stato affiancato il nome del calciatore Andrea Petagna. Un gossip partito da una foto pubblicata su Instagram dal calciatore, e poi cancellata, in cui lui si riprendeva in auto. Qualcuno, però, sul sedile posteriore, aveva notato la presenza di Celine Blue, la figlia della Codegoni. Un gossip che, però, non è mai stato confermato così come quello che vorrebbe Sophie vicina all’imprenditore Piero Neri.

“La Codegoni a breve uscirà allo scoperto con un imprenditore livornese, Piero Neri. Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva ad un giornale, quindi usciranno foto e volti”, ha scritto Alessandro Rosica sui social qualche settimana fa. Ad oggi, tuttavia, la Codegoni sembrerebbe single.