Chi è il padre di Benedetta Stocchi, concorrente del Grande Fratello? Ha avuto un gravissimo incidente e ora è malato

Si possono concentrare, gli autori del Grande Fratello, sull’eterno teatrino con protagonisti Domenico e Valentina, oppure parlare di Benedetta Stocchi non come la ragazza che si è infilata in una relazione, dato che non ha fatto nulla di male nell’intessere un rapporto puramente amicale, ma come una concorrente che vuole portare un sorriso nelle case di tutti nonostante nella sua vita ci sia uno spauracchio che dorme, ma può sempre risvegliarsi all’improvviso.

Quando finisce Grande Fratello? Ascolti flop ma sventata chiusura anticipata/ Simona Ventura ha rischiato

Il padre della concorrente in questione, infatti, ha avuto “un gravissimo incidente” come ha raccontato lei stessa in un momento di confidenza con i suoi coinquilini, mentre alcune lacrime facevano capolino dai suoi grandi occhi. E infatti poi la situazione anche economica della famiglia si è destabilizzata alla grande.

Chi è il fratello di Anita Mazzotta del Grande Fratello?/ L'infanzia difficile e l'amore per i nonni

Benedetta Stocchi, il padre è malato: “Infezione che potrebbe risvegliarsi”

La famiglia di Benedetta Stocchi aveva due negozi, quindi erano benestanti, ma quando il padre ha avuto un incidente tutto è andato a rotoli e lei ha confidato ai suoi compagni di avventura al Grande Fratello: “Ho avuto per anni solo l’immagine di lui dentro l’ambulanza, ricoperto di carta stagnola, ed era la sera in cui io e mio fratello avevamo un saggio di danza. Lo abbiamo rivisto dopo otto mesi”.

E non è facile la vita così, con il padre malato: “Vivi con il pensiero che possa riammalarsi. Quest’infezione che ha dorme e quando vuole si risveglia. Potrebbe perdere un arto, non lo auguro, ma almeno è vivo e te lo godi”. Stasera la concorrente avrà modo di interagire dopo mesi con la madre, che entrerà nella casa per farle una sorpresa.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta nuova coppia Grande Fratello 2025/ Dai dubbi al bacio appassionato