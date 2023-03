Chi è il padre di Davide Donadei?/ “Ha scontato 12 anni in carcere per associazione a delinquere”

Papà di Davide Donadei, chi è? Il racconto choc al Grande Fratello Vip

Quella di Davide Donadei non è una storia familiare semplice. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, ha dovuto affrontare molti pregiudizi nel suo paese a causa del passato di suo padre. Il padre di Davide Donadei è infatti un ex pregiudicato, nonché pentito e collaboratore di giustizia.

Proprio durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip Davide ha ripercorso gli anni più difficili della sua infanzia, rivelando di aver ‘perso’ suo padre che era ancora molto piccolo: “Avevo 4 anni quando non l’ho visto più. – ha ammesso – Non c’erano neanche auguri di Natale, compleanno… Quando è entrato in carcere avevo 12 anni. Lui ha scontato una condanna di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ha avuto molti anni ma alla fine ne ha scontati dodici”.

Portare il nome di un condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso non è stato cosa facile per Davide, suo fratello maggiore e sua mamma Anna Rita. Il gieffino ha infatti raccontato di aver subito accuse e minacce, nonostante la loro totale innocenza: “Subivamo per scelte che non avevamo fatto noi”, ha ammesso, spiegando di aver impiegato molto per dimostrare a tutti di essere invece una persona onesta, senza macchia. Al suo fianco in tutti questi anni difficili c’è però sempre stata sua madre, a cui Davide vuole oggi dedicarsi totalmente: “Ora il mio unico obiettivo e far stare bene lei”, ha infatti spiegato al GF Vip. Non ha invece chiarito, probabilmente in modo voluto, quali siano invece oggi i rapporti con suo padre.

